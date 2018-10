L'aéroport de Charleroi enclenche le mode "smart" grâce à Telenet

Un partenariat de cinq ans vient d’être annoncé entre l'aéroport de Charleroi et Telenet. Au programme, l'entrée du noeud aérien dans le monde de l'internet des objets (IoT), soit l'un des premiers cas concrets de "smart airport" en Europe du Nord.

La stratégie business de Telenet semble prendre son envol en Wallonie. L'opérateur télécom a en effet annoncé mardi avoir signé un important partenariat stratégique d’une durée de 5 ans avec l'aéroport de Charleroi. Une première.

L'idée? De faire entrer le nœud aérien dans une ère nouvelle, fort de solutions en matière d'internet des objets (IoT). Au programme: outils de "crowd management" et de "smart parking". En clair, de savoir en temps réel où se situent les points chauds pouvant provoquer une congestion du trafic de passagers du côté des services de sécurité d’une part, mais aussi, de l’autre, de permettre aux voyageurs de réserver leur place de parking au même moment que leur billet, puis d’être automatiquement guidés vers ladite place lors de leur arrivée à l’aéroport.

"Nous sommes à un moment très intéressant de l’évolution de l’IoT où l’on voit aujourd’hui de réelles applications sur le terrain, couplées, par exemple, à la mise à niveau des réseaux comme chez nous pour supporter le Narrowband IoT (technologie spécifique permettant la communication entre appareils ne nécessitant que très peu de puissance pour fonctionner, NDLR)." John Porter CEO de Telenet

Deux applications concrètes qui doivent améliorer l’expérience des quelque 25.000 passagers fréquentant les infrastructures au quotidien, certes, mais qui bénéficieront aussi à l’aéroport lui-même. De fait, si le réseau Wi-fi actuel recevra au passage de ce nouveau développement un réel coup de boost (tant sur la vitesse que la stabilité), il sera aussi densifié, avancée significative permettant l’arrivée de services de localisation, générateurs potentiels de nouveaux business et vecteurs d’amélioration de la rentabilité des espaces publicitaires présents dans le terminal principal.

Une évolution logique, explique en substance Christophe Lemaitre, directeur des partenariats IoT chez Telenet. En effet, il ressort d’une étude récemment menée par l’opérateur que, "si la mission de base d’un aéroport a d’abord été d’être sûr et efficient, puis, dans un second temps, d’améliorer le service aux passagers avec des shops et des lignes de bus par exemple, désormais, cette mission est clairement marquée par la personnalisation et la digitalisation de l’expérience client".

Et pour le coup, Charleroi mène la danse dans ce qui constitue "probablement le premier cas concret d’aéroport intelligent en Europe du Nord", souligne John Porter, CEO de Telenet. Un développement rendu possible du fait que "nous sommes à un moment très intéressant de l’évolution de l’IoT où l’on voit aujourd’hui de réelles applications sur le terrain, couplées, par exemple, à la mise à niveau des réseaux comme chez nous pour supporter le Narrowband IoT (technologie spécifique permettant la communication entre appareils ne nécessitant que très peu de puissance pour fonctionner, NDLR)", poursuit-il.

Modèle de "dôme digital"

Comment est venue l’idée de ce que Jean-Jacques Cloquet qualifie de "dôme digital", selon ses termes, projet imaginé il y a un peu plus d’un an maintenant? "À un moment donné, nous nous sommes rendu compte que nous perdions progressivement la main par rapport à nos passagers, à la différence des compagnies aériennes, avant-gardistes, qui disposent des bases de données à leur sujet depuis longtemps maintenant. Or, ce contact avec les passagers est particulièrement important, que ce soit aussi bien en termes de services, qu’en termes de business".

Dès lors, il convenait de réfléchir à une nouvelle approche dans l’optique de se reconnecter à ce public afin de l’aider dans son cheminement, raconte le bientôt ex-CEO de l’aéroport de Charleroi – pour trois mois encore seulement, l’homme ayant entre-temps accepté de devenir le futur bras droit d’Eric Domb à Pairi Daiza. "L’idée de dôme digital est d’aller chercher le passager là où il est le mieux, soit chez lui, au moment où il réfléchit à un voyage, puis de s’en occuper jusqu’au moment où il monte dans l’avion".

Vitrine B2B de Telenet au sud