L’argent, une des raisons du départ de Dominique Leroy de Proximus... mais pas la principale

Pour les chasseurs de tête, le choix de changer de crémerie n’est pas (seulement) motivé par la perspective de gagner plus pour des CEO du niveau de Dominique Leroy.

La rémunération en fait partie certainement, surtout compte tenu des plafonds imposés aux managers publics en Belgique, mais elle est accessoire. " Même à 650.000 euros de salaire de base , Dominique Leroy était sans doute deux à trois fois en dessous de la plupart de ses collègues du secteur ", calcule un recruteur de haut niveau. "Si Dominique Leroy était ‘money driven’, elle serait partie dans un fonds de private equity, où elle aurait été bien mieux payée. Et en toute discrétion…" , précise Olivier Knapp, responsable du bureau de Bruxelles du cabinet SpencerStuart.

De l’avis des analystes, le monde entier pouvait vouloir Dominique Leroy . " Elle a clairement fait ses preuves comme patronne. Elle a marqué Proximus de son empreinte, mais surtout, c’est une femme! " Elles ne sont que 2 dans les télécoms en Europe. Et l’on sait que toutes les entreprises s’efforcent de féminiser leur management.

L’attrait de l’international

Et puis il y a sans doute aussi une forme d’usure après 6 ans de maison. "C’est extrêmement long à ce niveau et dans ce secteur. Dominique Leroy a transformé Belgacom pour en faire Proximus. Aujourd’hui, plus personne ne se souvient de Didier Bellens…" Sans compter sans doute une certaine lassitude des jeux politiques belgo-belges.