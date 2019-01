L'arrivée d'un quatrième opérateur toujours aussi floue

Et pour cause, le projet n’en est aujourd’hui toujours qu’au stade du comité de concertation. Il devra donc encore passer par le Conseil d’Etat puis par un vote au Parlement, qui doit l’avaliser, ce qui déboucherait alors finalement, sur la publication des arrêtés royaux de rigueur. Ce n’est qu’une fois ce long processus terminé, et toutes les étapes validées, que les enchères pourraient commencer. Et qu’un potentiel nouvel acteur aurait à se dévoiler, s’il décide de pointer le bout de son nez.