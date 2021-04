L'ebitda d'Orange s'envole grâce aux effets saisonniers

La croissance de l’ebitda - si on exclut les effets - aurait atteint +4,6 % sur un an à 65,0 millions d’euros, selon Orange.

L'ebitda est en revanche en forte hausse par rapport à l'année dernière. Celui-ci grimpe de 12,8% et se situe dans la partie haute des estimations. Le très bon résultat s'explique toutefois par deux effets saisonniers importants. Le premier trimestre de 2020 avait été marqué par une importante campagne de publicité pour le lancement d'Orange GO. L'opérateur constate également une importante différence du côté de l'itinérance à 1,5 million d'euros. "Si l’on exclut ces effets, la croissance de l’ebitda aurait atteint +4,6 % sur un an à 65,0 millions d’euros", précise le groupe.