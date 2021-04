L'ex-Monsieur International de Proximus rejoint une banque d'affaires

Présent à New York, Londres, Paris, Munich, San Francisco, Los Angeles, Berlin, Amsterdam et Genève, le cabinet se concentre sur les fusions et acquisitions et la finance d'entreprise au niveau global. Il a ainsi réalisé plus de 360 transactions depuis 2004, dont en Belgique la vente de l'opérateur télécoms Destiny à la firme de private equity Mentha Capital ou celle de l'agence de marketing belge Social.Lab à son homologue international Ogilvy, filiale du géant de la pub et de la com' WPP.