L'internet des objets de Telenet pointe le nez à l'aéroport de Charleroi

Les deux entreprises ont fait le point sur les évolutions technologiques intégrées au sein de l’aéroport, un an après l’annonce de leur partenariat. Après le parking intelligent et la gestion des flux, les partenaires vont désormais s’attaquer à la logistique.

Tout juste un an après, les dirigeants de Telenet et de l’aéroport de Charleroi étaient à nouveau réunis ce mercredi, à deux pas du tarmac. Fin octobre 2018, l’opérateur télécom flamand et l’aéroport wallon annonçaient fièrement la mise en place d’un partenariat. Celui-ci a pour objectif de faire de Brussels South Charleroi Airport un espace 3.0.