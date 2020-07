L’opérateur Sewan débarque en Belgique via Proximus

"L’offre sera constituée d’une gamme complète de services BtoB s'appuyant non seulement sur l’infrastructure mobile de Proximus mais aussi sur son infrastructure fixe de DSL et de fibre optique."

Sewan proposera uniquement des services destinés aux entreprises. La société, déjà active en France et en Allemagne, est spécialisée dans "les services voix fixes et mobiles, ainsi que des services dans le cloud", précise Proximus dans un communiqué. L’offre sera constituée "d’une gamme complète de services BtoB s'appuyant non seulement sur l’infrastructure mobile de Proximus mais aussi sur son infrastructure fixe de DSL et de fibre optique", assure David Brette, Associate Director de Sewan group.