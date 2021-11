La 5G a son portail de référence

La nouvelle version du site d'information Parlons5G sera opérationnelle mardi soir. Réalisée par des experts indépendants du secteur, elle se penche sur tous les aspects de la 5G. De façon la plus neutre possible.

Avec le covid, la 5G est probablement la thématique qui suscite actuellement le plus le débat sur la toile et en dehors. La faute aux indéboulonnables fake news qui pullulent sur les réseaux sociaux. Afin de répondre à la problématique, Petra De Sutter, ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, a décidé il y a quelques semaines de lancer une première version de la plateforme Parlons5G. Depuis ce mardi, le site d'information sur la technologie prend une tout autre ampleur pour devenir une source de références pour parler du réseau de demain.

Pas de parti pris

Afin de rendre l'outil le plus pertinent possible, la rédaction de son contenu a été confiée à des pointures du secteur. En plus de l'IBPT, le régulateur du secteur, et Sciensano, quatre professeurs d'Université se sont joints à l'exercice. "L'objectif était d'être le plus neutre possible, en s'appuyant sur des informations factuelles", explique Claude Oestges, ingénieur en électronique et professeur à l'UCLouvain. "Nous ne prenons pas parti dans un sens ou l'autre. Notre rôle est d'informer sur ce qu'on sait. Et lorsqu'on manque d'informations ou de recul, on le précise aussi. C'est par exemple le cas pour les ondes millimétriques (les ondes situées autour des 26 GHz, actuellement pas utilisées pour déployer la 5G en Belgique, NDLR)". Afin de ne pas influencer le travail des experts, les opérateurs télécoms n'ont pas été invités à prendre part au projet. La présence de la ministre fut également limitée. "Nous l'avons rencontrée au début du processus et elle a clairement précisé que ce serait la seule fois car elle ne souhaitait pas intervenir dans le débat," précise le coauteur du site.

Parlons5G propose désormais de traiter le sujet de manière beaucoup plus complète et par thématique. "On parle de la sécurité, de l'environnement, de l'impact sociétal ou encore de l'aspect historique qui retrace l'évolution du secteur en Belgique", explique le spécialiste. L'aspect santé, qui crispe les anti 5G, fait également l'objet d'une thématique propre. Claude Oestges espère toutefois voir le débat se recentrer sur d'autres questions importantes. "Aujourd'hui, les opposants se focalisent surtout sur ce point alors qu'il est probablement le moins sujet à polémique par rapport à la 3G ou la 4G. Le déploiement prévu se fera sur un spectre d'ondes qu'on connait très bien. L'influence sociétale ou sur l'environnement sont en revanche des thématiques qui nécessitent plus de contexte".

L'importance des bons mots

La plateforme gratuite est censée toucher un maximum de personnes. "On vise les personnes qui s'intéressent à la thématique, mais effectivement, l'ingénieur télécom n'apprendra sans doute pas grand-chose", explique le professeur. L'exercice fut loin d'être simple. "On reste des humains et chaque mot peut avoir une influence. Pour certains sujets, on a parfois dû reformuler plusieurs fois. Le ton pouvait parfois donner l'impression d'être trop critique ou à l'inverse trop laxiste. La plateforme étant multilingue, il fallait également s'assurer que les traductions étaient les plus fidèles possible".

Le principal défi pour la plateforme sera désormais de se faire une place pour devenir une source d'informations reconnues et utilisées. "On ne sait effectivement pas encore à quoi s'attendre. Cela dépendra en partie de la communication qui sera faite au tour de la plateforme. Mais l'initiative est bonne quoiqu'il arrive. Même si la masse d'informations est aujourd'hui énorme, amener une source supplémentaire de qualité aura toujours du sens". La nouvelle version devrait régulièrement être mise à jour afin d'être la plus complète possible.