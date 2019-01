La 5G n'arrivera pas en Belgique avant au moins 2020

En cause de ces multiples révisions d’agenda? Des divergences d’opinion entre différents niveaux de pouvoir autour d’un élément clé que sont les enchères sur les bandes de fréquence (nouvelles et existantes). Un processus extrêmement important puisqu’il doit permettre une répartition optimale du spectre à destination des opérateurs mobiles du pays afin qu’ils puissent fournir 2G, 3G, 4G et, demain, 5G, aux utilisateurs finaux. Et ce, pour une durée de 20 ans, signe de l’enjeu auquel fait actuellement face le secteur des télécoms.

Du côté du (nouveau) ministre des télécoms, Philippe De Backer (Open Vld), qui gère le dossier malgré les affaires courantes, on va même plus loin. "Si le dossier est approuvé lors du comité de concertation prochain, les enchères pourront alors avoir lieu début 2020", soit plus tard que ce qui était prévu, en 2019. Et ce n’est qu’un minimum. En effet, il se peut aussi que le dossier ne puisse même "plus être soumis au Parlement courant de législature, et soit donc mis sur la table du prochain gouvernement". Une donne qui "pourrait alors considérablement retarder l’introduction de la 5G en Belgique", évoque le ministre, technologie pourtant cruciale pour l’industrie (et la mobilité de demain) qui pense sa stratégie en la matière en ce moment-même.