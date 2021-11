La 5G va faire grimper nos émissions de CO2

Depuis mercredi, la Belgique a officiellement son cadre légal pour déployer la 5G. Elle devrait pointer le bout de l'antenne dans plusieurs mois. Une bonne nouvelle pour les opérateurs. Peut-être pas autant pour l'environnement.

On y est presque. Ou en tout cas, on a bien avancé cette semaine. Mercredi, en comité de concertation, la ministre des télécoms Petra De Sutter (Groen) et ses collègues du gouvernement sont enfin arrivés à un accord légal pour déployer la 5G en Belgique. Le cadre enfin posé, l'IBPT, le régulateur va désormais préparer la fameuse vente aux enchères des fréquences. Le début du concret est prévu pour le courant de 2022. Si tout se passe bien, les consommateurs devraient voir s'afficher le logo 5G sur leur smartphone début 2023.

Avec le surf à pleine vitesse et la latence presque inexistante, cela va chauffer sur le réseau. Tant mieux pour les opérateurs, les fans de vidéo en 4K et les entrepreneurs à la recherche d'innovations. Et qu'en pense la bonne vieille planète bleue de tout ça? Selon le rapport d'Axon, une boîte de consultance à qui le régulateur avait demandé un rapport, le nouveau réseau sera moins énergivore. Suivant les différents scénarios, ses conclusions affichent des gains énergétiques entre 1 et 37% à partir de 2030 avec le déploiement de la 5G (par rapport à un cas sans déploiement de cette technologie).

Lire aussi La 5G a sa législation, mais est encore loin du déploiement

L'avis demande sans doute un peu nuance et d'explications. On va les chercher auprès de Louis Golard, jeune doctorant de l'UCLouvain, fraîchement engagé pour faire de son mémoire sur la consommation énergétique des réseaux mobiles une thèse. Son travail ne fait que commencer, mais il est déjà pour le moins bien documenté. Avant d'entrer dans le cœur du problème, plantons d'abord le décor. À l'heure actuelle, le secteur du mobile représente 220 TWh (terawatt heure) d'énergie électrique consommés chaque année, à l'échelle mondiale. En termes d'émission de CO2, cela chiffre à 250 mégatonnes. Soit 0,5% des émissions globales de carbone. À première vue, pas grand-chose. "C'est bien le problème avec ces données", lance d'emblée le doctorant louvaniste. "Quand les émissions de chaque secteur économique sont prises séparément, elles ont toutes l'air assez faibles." Une comparaison s'impose donc. "Les émissions du numérique (ne comprenant donc pas que le mobile) sont aujourd'hui situées entre 2 à 4% des émissions mondiales. Cela correspond environ aux émissions du secteur aéronautique", glisse le chercheur. Tout de suite moins minime.

Pour parvenir à chiffrer le niveau de consommation du secteur, les rois de la statistique se basent (pour simplifier) sure une petite équation à deux facteurs: l'efficience énergétique multipliée par le trafic. Depuis que le smartphone est devenu l'objet préféré des humains, ces deux facteurs évoluent dans des sens opposés. L'efficience énergétique, autrement dit la technologie, ne cesse de progresser. À l'inverse, le trafic de données grimpe, lui, en flèche. Petite analyse un peu plus profonde.

"On dit souvent que pour transporter les données, la 5G est dix fois plus efficace que la 4G." Un opérateur belge

Côté efficience, la 5G est aujourd'hui le Graal. "On dit souvent que pour transporter les données, elle est dix fois plus efficace que la 4G", explique-t-on chez un opérateur belge. Le joli bond en avant suit l'évolution qui s'est produite à chaque basculement de technologie. "Au début du mobile, on comptait près de 100kg de CO2 pour 1GB transféré. On est aujourd'hui à moins de 500 grammes", confirme Louis Golard. L'efficience est donc incontestable et n'est d'ailleurs pas vraiment contestée. Pour être plus efficace, la 5G a donc toute sa place sur le réseau. Son efficacité s'explique par différentes évolutions, notamment du côté de la technologie des antennes. Elles pourront ainsi émettre de manière bien plus efficace en ciblant mieux les utilisateurs.

L'autre évolution concerne la consommation statique. Actuellement le 'mode veille' des antennes est plutôt gourmand. Pour le moment, les antennes doivent systématiquement "montrer" leur présence aux smartphones. Tout le temps. Même à 4h du matin sur la rue Grande entre Chairière et Vresse-sur-Semois. Le genre d'endroit très plaisant, mais où, à une telle heure, les sangliers sont souvent plus nombreux que les TikTokeurs. "En rallongeant la période entre les signaux obligatoires émis en mode veille, la consommation de chaque antenne 5G est beaucoup plus faible", explique le doctorant. Grâce aux innovations donc, la 5G est le meilleur moyen de surfer. Au point d'en être l'argument qui justifie de l'installer. Surtout quand on sait que la 4G est proche de la saturation.

L'impact écologique négatif du 4e opérateur

Cette meilleure efficacité énergétique pourrait néanmoins être moins belle. La 'faute' à l'autre décision prise ce mercredi en comité de concertation. La ministre des télécoms a décidé de laisser la porte ouverte à l'arrivée possible d'un quatrième opérateur. Petra De Sutter a ses raisons de ne pas fermer le marché, mais l'argument n'est en tout cas pas écologique. Selon le rapport d'Axon, commandé par l'IBPT, l'arrivée d'un opérateur augmenterait la consommation énergétique de 15%. "En partant en plus du principe que ce nouvel opérateur louerait, au moins en partie, le réseau d'un concurrent, ce qui est une hypothèse plutôt optimiste", glisse-t-on chez l'opérateur interrogé.

27 Gb/ mois Depuis l'arrivée de la 5G en Corée du Sud, la consommation mensuelle moyenne a atteint les 27GB. Trois fois plus qu'en 4G.

Reste donc à se pencher sur le trafic, le deuxième facteur de notre produit. Depuis l'arrivée de la 2G, la demande de données n'a fait que prendre de l'ampleur. Ce sera encore très probablement le cas pour la 5G. En Corée du Sud, par exemple, où la 5G est désormais dans la poche d'une bonne partie de la population, la consommation mensuelle moyenne a atteint les 27GB. Trois fois plus qu'en 4G. Corrélation n'est pas causalité, mais il est difficile de nier qu'il n'y a pas un lien. C'est assez logique. Si vous avez la possibilité de regarder plus rapidement des vidéos et en meilleure qualité, il y a beaucoup de chance pour que vous en profitiez. Le principe est appelé effet rebond et est bien connu des experts de l'innovation. Il ne se limite d'ailleurs pas au secteur télécom. Des modèles de prédiction estiment d'ailleurs que la hausse va se poursuivre. Elle représente la large majorité du trafic. Mais avec l'arrivée de la 5G, le nombre d'objets connectés devrait exploser. "C'est difficile à estimer comment, car il y aura des débouchés qui n'existent actuellement pas en 4G", explique le régulateur du marché. L'IBPT s'est toutefois déjà essayé au petit exercice de projection dans une étude publiée l'année dernière. Selon ses estimations, dès 2035, les objets connectés pourraient représenter jusqu'à deux tiers du trafic mobile. Globalement donc, le trafic ne risque pas de ralentir sa croissance à grande vitesse.

"Selon la tendance actuelle, d’ici 2025, le trafic pourrait augmenter d’un facteur 2 ou 3, et l’empreinte carbone augmenter de plusieurs dizaines de pourcents" Louis Golard Doctorant à l'UCLouvain

Retournons à notre équation de base, évaluant la consommation énergétique. Le premier facteur évolue positivement et le second négativement. Match nul alors? Probablement pas. "Le facteur hausse de trafic a une influence plus forte que l'efficacité dans le produit final", avance Louis Golard. Autrement dit, la consommation d’énergie du secteur, ainsi que que son empreinte carbone, ne fait que grandir d'année en année et se pourrait encore être le cas avec le déploiement le 5G. "Selon la tendance actuelle, d’ici 2025, le trafic pourrait augmenter d’un facteur 2 ou 3, et l’empreinte carbone augmenter de plusieurs dizaines de pourcents". Le secteur devrait pourtant faire mieux. C'était en tout cas son engagement à Paris. Il prévoyait de réduire de 45% ses émissions d'ici 2030. "Vu la tendance, il semble compromis qu’on y arrive si on ne change pas la manière dont sont classiquement déployés les réseaux", lance Louis Golard.

Calculs complexes

La situation n'est toutefois pas désespérée pour autant. Notamment, car l'efficacité qu'amène la 5G va se propager dans tous les autres secteurs. En optimisant le secteur industriel ou en s'attaquant à la productivité agricole, il est fort probable que des gains énergétiques interviennent dans un second temps, ailleurs. "C'est néanmoins très compliqué à calculer. Il y a aussi le risque de double comptage. Tout le monde veut s'attribuer les mérites d'une efficience énergétique. Il est donc possible que certains secteurs s'attribuent des diminutions de consommation que le secteur télécom a déjà intégrées dans ses propres estimations", explique Louis Golard. "C'est effectivement très compliqué de faire le bilan total' confirme l'IBPT. "Notamment parce que nous n'avons pas les données standardisées de manière globale. La question ne se posait pas il y a encore quelques années."

"La raison d'être de la 3G est de moins en moins pertinente." Un opérateur belge

Autre possible solution, si la 5G est si efficace, il serait assez logique de faire passer tout le trafic sur le réseau le plus performant. Pour rappel, chaque réseau à une consommation statique relativement énergivore dont on pourrait se passer. Dans les faits, c'est bien plus compliqué à mettre en place. Un tel basculement vers le 'tout 5G' ne serait d'ailleurs pas possible. "Notamment pour la 2G qui est très utilisée pour connecter beaucoup de machines entre elles. La 4G est, elle, est encore trop utilisée que pour demander à tout le monde de passer à la 5G quand elle arrivera. Mais effectivement la raison d'être de la 3G est de moins en moins pertinente et on ne devrait plus la garder pendant encore des années", explique le régulateur.

Lire aussi Le faux débat du 4e opérateur télécom

D'autres initiatives pour améliorer encore un peu plus le réseau se mettent également en place. L'année dernière, Proximus et Orange se sont lancés dans le projet Mwingz, une co-entreprise détenue à 50% par chaque opérateur. Celle-ci a pour objectif d'optimaliser le déploiement des antennes et éviter les doublons là où les deux opérateurs peuvent travailler ensemble. L'ambition première est évidemment économique, mais a aussi son impact écologique. La solution est toutefois difficilement extensible. "Il faut voir dans quelle mesure Telenet, le troisième opérateur du pays, pourrait se joindre au projet. Pour le moment, sur tous les marchés où cela existe, cela s'est toujours fait via un partenariat entre seulement deux sociétés", indique l'IBPT. La solution est aussi à mettre en balance avec les stratégies propres à chaque groupe. "Dans ce genre d'opération, celui qui a le meilleur réseau est quand même un peu désavantagé, car il permet à l'autre de bénéficier de meilleures infrastructures à moindre coût".

Voilà pour les évolutions encore à étudier du côté de l'efficience. "Mais il ne faut pas oublier que la consommation de données aurait continué à augmenter, déploiement ou non de la 5G", resitue une nouvelle fois un acteur du marché. Tenter de faire encore des efforts sur une technologie qui apporte déjà du mieux n'est donc peut-être pas le combat le plus évident. Pour éviter un emballement de la consommation énergétique, se pencher justement sur le problème de la hausse du trafic apporterait son lot de résultats. Comment faire? D'abord sans doute en s'attaquant aux fausses promesses ou à cette idée que l'hyperconnectivité constante est indispensable.

Parmi les projets 5G mis en avant par Proximus, on retrouve par exemple un drone capable d'analyser en direct l'état d'un champ agricole. Une fois son survol de la surface réalisée, il transmet en direct les informations récoltées afin d'indiquer à une machine où pulvériser en premier des traitements phytosanitaires. Le tout se fait en direct. Merci la 5G. "J'ai eu l'occasion d'en discuter avec les concepteurs. L'idée est géniale", explique d'ailleurs Louis Golard. "Mais ma question est la suivante: pourquoi, plutôt que de transmettre les données en direct du drone, on ne le fait pas redescendre à terre? On le connecte alors à un ordinateur et on connecte ensuite cet ordinateur à la machine qui fera le traitement. De cette façon, on obtient les mêmes résultats sans avoir besoin de la 5G. On est dans une situation ou typiquement, l'immédiateté de l'information transmise n'a pas d'intérêt. Cela ne changera rien pour le champ si l'opération de traitement débutait avec trente minutes de retard".

"Il n'y a aucune volonté de la part du consommateur de revoir à la baisse sa consommation." Un opérateur belge

Le débat pourrait aussi se porter sur l'intérêt d'une connexion aussi rapide et abondante pour tous les consommateurs, partout et tout le temps. Ne serait-il pas envisageable de modifier les habitudes un peu trop gourmandes du public en limitant la consommation et en renonçant aux abonnements illimités, par exemple? Pour l'un des opérateurs du marché, sans surprise, on n'est pas franchement emballé par l'idée. "On répond avant tout à une demande et on constate qu'il n'y a aucune volonté de la part du consommateur de revoir à la baisse sa consommation", explique l'opérateur. Le constat est d'ailleurs le même partout en Europe. "Et si on limite la consommation de données, on sait très bien que commercialement, ce n'est pas tenable. Nos clients iront voir ailleurs." Difficile de donner tort à l'opérateur. L'initiative devrait donc être commune et pourquoi pas imposée par le régulateur. "Cela ne va clairement pas dans le sens du marché", explique-t-il. "Ce n'est d'ailleurs sans doute pas notre rôle", continue l'acteur du marché. "On ne demande pas à un producteur de voitures de limiter spontanément ses ventes alors qu'il y a une demande. Il ne fait que suivre le marché." Si un retour en arrière n'est pas réaliste et probablement pas souhaitable, réfléchir à sa consommation à venir pourrait être par contre pertinent. Le consommateur et ses habitudes font donc aussi partie de la réponse à apporter. Mais cela, ce n'est pas vraiment nouveau.