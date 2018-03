La BEI prête 400 millions à Proximus pour sa fibre

Après Ores, c'est au tour de l'opérateur historique de dévoiler un important prêt de la banque européenne d'investissement. L'idée? Soutenir le déploiement et la mise à niveau de l'infrastructure haut débit fixe de Proximus.

L'idée derrière "Proximus Fiber for Belgium", nom de code de l'opération? De "soutenir le déploiement et la mise à niveau de l'infrastructure haut débit fixe", ce qui passera principalement par l'accélération des projets menés par l'opérateur historique en matière de fibre optique résidentielle et business.