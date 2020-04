La Belgique touchée à son tour par un incendie d'antenne GSM

L’incident était redouté. Il a finalement eu lieu à Pelt, une petite commune située à quelques kilomètres seulement de la frontière hollandaise. Un mât télécom appartenant à Telenet et où se situe également une antenne Proximus a été incendié ce week-end. Si l’enquête est toujours en cours, l’incendie est plus que vraisemblablement d’origine criminelle. La clôture entourant le mât a été sectionnée et, selon la VRT, un accélérateur de feu aurait été retrouvé.

La 5G et le Covid-19

Chez nous, les opposants à la nouvelle technologie sont également de plus en plus nombreux. En témoigne notamment l’adhésion toujours plus grande au groupe "Stop5G" sur Facebook, passé en seulement trois semaines de quelques centaines de soutiens à plus de 51.000 membres. Outre la mise en place de groupes, des internautes vont encore plus loin dans l’opposition. Depuis des semaines, les théories fumeuses ne reposant sur aucune étude scientifique fiable se propagent. Selon les complotistes, la 5G serait notamment la cause de la propagation du Covid-19.