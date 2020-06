La Belgique veut limiter l'accès à ses infrastructures 5G

Le Conseil national de sécurité a décidé de protéger la future infrastructure 5G . C’est le ministre des Télécoms Philippe De Backer (Open Vld) qui l’annonce ce mercredi. Le gouvernement envisage une série de restrictions visant à empêcher une utilisation "indésirable" de l'infrastructure et de" limiter l'accès à un certain nombre de ses parties". Une décision qui pourrait orienter le choix des opérateurs belges concernant l’entreprise qui installera l’infrastructure sur notre territoire. Parmi les principaux candidats, Huawei et ZTE semblent directement visés par cette décision.

Clap de fin pour Huawei et ZTE?

La décision finale du choix du partenaire technologique pour l’installation de l’infrastructure 5G est imminente. Cette décision du gouvernement arrive donc à point nommé pour les opérateurs qui attendent cependant plus de précisions de la part des autorités. Tout le monde semble un peu pris de court par la communication du jour. "Nous n'avons pas encore reçu de communication officielle du Conseil de sécurité et ne sommes donc pas en mesure de faire des commentaires pour le moment. Dès que tous les éléments seront connus, nous les étudierons bien entendu de manière approfondie", commente-t-on chez Proximus.

Même son de cloche chez Telenet qui "prend note de la décision" et "demandera dès que possible aux autorités respectives de plus amples informations sur ce que cette décision signifie concrètement pour l'engagement de divers fournisseurs étrangers de matériel et de logiciels 5G."