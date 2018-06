La Finlande inaugure la première offre de 5G commerciale en Europe. Et maintenant?

L’opérateur télécoms Elisa a ouvert le bal mondial avec un appel vidéo en 5G entre la ministre finlandaise des communications et son homologue estonienne. Dans la foulée, il lance deux abonnements pour les clients résidentiels et business, même si les appareils compatibles se font eux attendre, de même qu’un cadre légal.

Après les tests grandeur nature en extérieur menés aux quatre coins du globe ces derniers mois par les opérateurs et équipementiers, place à la commercialisation désormais pour l’internet mobile ultra-rapide. Et le premier acteur en Europe à se lancer dans cet effort n’est autre qu’Elisa.

Pour cette primeur, l’entreprise a voulu adresser un signal fort. Elle a donc réfléchi au symbole et a finalement opté pour un appel vidéo entre Anne Berner, ministre finlandaise des Transports et des Communications, et son homologue Kadri Simson, ministre estonienne des Affaires économiques et des Infrastructures. Un beau pied de nez quand on sait que Skype, le service d’appels téléphoniques et en vidéo par internet, est né… en Estonie.