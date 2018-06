La Justice approuve la fusion entre AT&T et Time Warner

Le mariage à 85 milliards de dollars entre le premier câblo-opérateur US, AT&T, et le géant des médias, Time Warner, a reçu l'assentiment de la justice américaine sans condition. Ce verdict pourrait avoir des répercussions sur l'avenir du secteur des télécoms et ouvrir la porte à d'autres unions du genre.

Victoire pour AT&T. Le numéro un du câble aux Etats-Unis s'est vu, fin 2017, freiner dans son désir d'union avec Time Warner, le justice leur imposant des conditions comme la vente de CNN, propriété du groupe de médias. S'en est suivi un procès pendant près de deux mois dans la capitale fédérale Washington, le plus important de ce type depuis celui contre Microsoft. Ce mardi, le verdict est tombé. Le mariage estimé à 85 milliards de dollars et d'abord jugé anti-concurrentiel pourra finalement avoir lieu, et cela sans condition.

Consolidation à tous les étages

D'après de nombreux analystes du secteur, le résultat de la bataille juridique menée par les deux tourtereaux aura un impact considérable. D'une part, les procès antitrusts de groupes qui ne sont pas directement concurrents sont rares aux Etats-Unis. Avec la victoire de AT&T, il sera sans doute plus facile pour d'autres entreprises de dire qu'elles devraient pouvoir fusionner.

Et les candidats ne manquent pas dans un secteur obligé de rapidement se transformer depuis l'arrivée en trombe des Google, Apple, Netflix, Amazon et autre Facebook. Exemple: Fox et Disney, qui ont annoncé un rapprochement en décembre et se préparent à un long examen par les autorités de la concurrence. Il y a aussi le câblo-opérateur Comcast qui semblait, lui, attendre le jugement pour lancer ou non une contre-offre afin de racheter les actifs de Fox déjà promis à Disney.