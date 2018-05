La PME liégeoise Gillam rachetée par son fondateur à l'Américain FEI

Michel Gillard et d’autres actionnaires (SRIW, Meusinvest) avaient cédé l’entreprise en 2000 au groupe US pour près de 17 millions d’euros. L’expérience n’a pas été concluante. Le chiffre d’affaires est passé de 18 millions à 5 millions et le personnel de 120 à une cinquantaine.

L’aventure américaine s’achève pour la PME wallonne, Gillam, du moins au niveau de son actionnariat. L’entreprise, basée à Liège, est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de synchronisation pour les télécommunications. Elle développe aussi des appareils permettant la télégestion des réseaux électriques. Selon nos informations, son fondateur Michel Gillard vient de la racheter au groupe américain FEI (Frequency Electronics Inc), coté sur le Nasdaq. L’acte de cession a été signé la semaine dernière.

En reprenant le contrôle entier de Gillam (contraction des noms de ses deux fondateurs Michel Gillard et Jean-Paul Lambrechts), il entend redonner des ailes à son bébé et l’inscrire dans une perspective de croissance. Il a damé le pion à d’autres candidats, notamment des chinois. "Il est vrai que l’expérience sous le drapeau américain n’a pas vraiment été un succès. Il n’a pas été possible de réaliser un transfert de technologies. Je vais remettre de l’ordre dans l’entreprise et relancer les activités. Gillam a de bons contacts avec ses clients et nous avons des contrats qui vont nous permettre de nous développer. Je ne dois rien aux Américains", nous a-t-il confirmé.

Bien vendue en 2000

Fondée en 1974, Gillam a été vendue en 1974 à FEI pour environ 685 millions de francs belges (environ 17 millions d’euros). À l’époque, Michel Gillard détenait 30% de l’entreprise contre 46,5% à GBL (groupe d’Albert Frère), 13,5% à la Société régionale d’investissement de Wallonie (SRIW) et 10% pour le fonds public d’investissement liégeois Meusinvest. Lors de la vente, l’opération avait été réalisée pour une partie en cash (385 millions de francs belges, soit plus de 9,5 millions d’euros) et une autre en action de FEI (305 millions de FB, soit 7,56 millions d’euros). "On avait bien vendu à l’époque, aujourd’hui, je l’ai bien rachetée aussi", sourit Michel Gillard, refusant de révéler le montant de la transaction.

"Avec le personnel, nous devons mettre les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu." michel gillard propriétaire de gillam

Le prix auquel les Américains ont cédé Gillam à son cofondateur serait loin de ce qu’ils avaient déboursé pour l’acquérir en 2000 au regard des performances de l’entreprise. En effet, le chiffre d’affaires est passé de 720 millions de FB (environ 18 millions d’euros) en 2000 à 5,2 millions d’euros pour l’exercice 2016/2017 clôturé au 31 mars 2017. L’effectif est passé de 120 travailleurs en 2000 à une cinquantaine de collaborateurs aujourd’hui.

Pas de dette financière

À l’époque, l’entreprise wallonne affichait un bénéfice confortable. Elle affiche désormais des pertes depuis plus de 5 ans au compteur. L’exercice comptable 2016/2017 s’est clôturé avec une perte de 651.720 euros intégrant des coûts non récurrents liés à une petite restructuration (elle a licencié 4 collaborateurs dont le directeur général adjoint pour raisons économiques en 2017).

Grâce à son bas de laine constitué avec les bénéfices reportés, l’entreprise affiche un bénéfice à reporter de 42.622 euros à fin mars 2017. Selon nos informations, Gillam a encore réalisé une perte pour l’exercice 2017/2018, effaçant désormais totalement ses trésors de guerre. Toutefois, elle n’affiche aucune dette financière et a des fonds propres de plus de 5 millions d’euros.