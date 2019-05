La Wallonie débarrassée des zones blanches

L’accord entre la Région et les opérateurs a porté ses fruits. Des 12 communes encore en retard en matière de 4G à la mi-2018, la Wallonie n'en compte désormais plus aucune.

C'est une épine hors du pied en Wallonie digitale. Avec six mois d'avance , l’ accord noué entre la Région et les opérateurs mobiles a permis d'aboutir à une étape importante: le sud du pays ne compte désormais plus de zones pauvres en 4G , ces fameuses "zones blanches", alors qu'il en restait encore une douzaine en juin de l'année passée.

Certes, c'était déjà un mieux par rapport aux 39 communes des débuts, mais cette fois, c'est l'aboutissement de la logique et de la volonté politique. Qui étaient? Assez simples en fait. Les pouvoirs publics faisaient un pas vers les opérateurs en supprimant, à compter de décembre 2016, la taxe sur les mâts et pylônes (dite "Tax on Pylons") quand, en contrepartie Proximus, Orange et Base s'engageaient à investir dans leur infrastructure en zone rurale.