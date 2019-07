La co-entreprise Orange-Proximus inquiète les syndicats

"On a peur d'un scénario 'à la Sabena', où toutes les entités rentables sont externalisées. En externalisant la gestion des antennes, on se défait d'une des activités clés d'un opérateur télécom."

Si les syndicats grognent, c'est parce qu'il craignent pour la protection de ces emplois externalisés dans le long terme et de la poursuite d'une politique favorisant les externalisations. "On a peur d'un scénario 'à la Sabena', où toutes les entités rentables sont externalisées. En externalisant la gestion des antennes, on se défait d'une des activités clés d'un opérateur télécom" a déploré Laurent Malengreau, le secrétaire général CGSP Télécom. "Dans ce genre de situation, les garanties sur l'emploi ne sont qu'à court terme, généralement pas beaucoup plus longtemps que sur une année. On s'interroge donc sur l'évolution de leurs conditions de travail une fois qu'ils seront sortis du giron de Proximus", expliquait de son côté Paul-Henry Emmanuel de la CSC Transcom.