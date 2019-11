La direction de Proximus retouche son plan social

Retour à la case départ. Après des mois d’informations et de négociations, syndicats et direction de Proximus se sont une nouvelle fois retrouvés ce jeudi autour de la table des négociations. La rupture paraissait atteinte mercredi, deux des trois syndicats ayant refusé le plan social en votant "non" en commission paritaire. La CGSP et la CSC avaient été très claires: si la direction tentait un passage en force, ce serait la guerre sociale.