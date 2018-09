La fin du roaming coûte jusqu'à des milliers d'euros par employé

Si le bond de l’usage de la data à l’étranger est notable depuis la suppression des frais d’itinérance mi-juin 2017, celui du coût l’est lui aussi. En moyenne, les factures ont gonflé de 15% pour les entreprises, avec des extras parfois élevés.

Fois quatre, c’est en moyenne la hausse de la consommation à l’étranger de données mobiles constatée au niveau des firmes belges, deux étés après l’entrée en vigueur de "Roam Like at Home" (RLaH), nouvelle réglementation européenne qui permet d’emporter son abonnement national (et son tarif) partout en Europe, depuis le 15 juin de l’an passé.

Une bonne chose serait-on tenté de penser, mais qui s’accompagne, en fait, de nouveaux problèmes pour les grands comptes. En moyenne, le coût des factures a bondi en réalité d’environ 15% pour les entreprises du pays, d’après le spécialiste brabançon de l’optimisation financière des ressources corporate, CYC2, qui a compilé les chiffres de ses plus gros clients pour nous – soit près de 15.000 cartes SIM environ.

"Au départ, la réglementation était perçue par le monde de l’entreprise comme une bonne chose qui résolvait de manière significative certains des problèmes liés à l’utilisation du mobile à l’étranger. Une diminution des coûts était attendue", raconte Frédéric Witmeur, directeur général et cofondateur de la boîte, mais, "un an plus tard, force est de constater que le sentiment est différent car de nouveaux problèmes sont apparus, pour déboucher sur autant de soucis qu’auparavant, si pas plus." L’homme le voit bien dans ses chiffres, "il n’est pas rare d’observer que la note de GSM, suite à un voyage hors Europe, soit désormais le poste le plus élevé dudit voyage".

En cause, le fait que "si les services de données à l’étranger étaient auparavant désactivés par défaut, c’est maintenant le contraire". Ce qui peut déboucher sur des surprises, comme dans le cas (réel) d’un utilisateur parti deux jours en Arménie, pour revenir en Belgique avec une facture de… 26.000 euros.

Data activée par défaut

Une situation embarrassante (et coûteuse) qui peut venir d’un oubli pur et simple de désactiver l’utilisation des données à l’étranger, mais aussi, bien souvent désormais, d’un changement profond des modes de consommation. "Par le passé, à l’étranger, les utilisateurs acceptaient d’attendre une connexion wifi pour accéder à Internet et à leurs informations. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, ils veulent être connectés en permanence", poursuit le patron. Ce qui passe par une consommation de Netflix ou de Spotify, même dans un cadre professionnel hors du pays d’origine, ou bien par l’utilisation de l’application de messagerie instantanée bien connue qu’est WhatsApp.

Et là, le bât blesse. En effet, l’employé aura tendance à penser que le service est gratuit, sans penser forcément au trafic qu’il génère. Dans certains cas, l’esprit "je m’en fous, c’est la boîte qui paie" prend même le dessus, explique Frédéric Witmeur. "Un discours que tout le monde ou presque a déjà entendu." Pourtant, une application de cet acabit peut être particulièrement gourmande. "L’on estime qu’il en va d’une consommation d’un mégabyte par minute d’appel sur WhatsApp. Or, dans certains pays non-européens, le prix de ce même méga peut parfois monter jusqu’à 17 euros. Faites le calcul." Quelques minutes d’appel peuvent vite faire grimper le compteur.

Résultat, "aujourd’hui, quasi toutes les sociétés ont déjà été confrontées à des factures de plusieurs milliers d’euros, voire plus, suite à quelques centaines de mégabytes facturés à l’étranger". Et ce, parfois, sans qu’un SMS d’avertissement n’ait été envoyé aux employés pour les prévenir, ni même que leur abonnement soit stoppé automatiquement, si l’entreprise l’a paramétré.

Enfin, tout ceci sans compter que de nouveaux profils émergent en entreprise, avec des exigences différentes de leurs pairs. "C’est le cas d’étudiants qui entrent dans le monde du travail par exemple. Ils ne comprennent pas le fait d’avoir moins de data par mois que ce dont ils disposaient dans un cadre personnel. Ce qui amène à une situation complexe à gérer: si certains employés se satisfont de 2 gigabytes de données mobiles par mois, d’autres ont besoin, eux, de 25 gigas." Difficile, donc, d’établir un profil standard.