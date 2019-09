La malédiction des dirigeants de Proximus

Depuis trente ans, quatre dirigeants de Proximus ont quitté la société dans des conditions difficiles ou inattendues. De Bessel Kok à Dominique Leroy, retour sur une série noire.

La guigne. Comme une rengaine. L’annonce faite lundi matin par l’opérateur néerlandais KPN de ne pas nommer Dominique Leroy comme CEO commence à ressembler à une loi des séries que l’on pourrait qualifier de malédiction pour la RTT/Belgacom/Proximus.

Bessel Kok

Cette série noire démarre en 1991, année de l’arrivée de Bessel Kok à la tête ce qui s’appelle encore la RTT. Son défi? Gérer le processus de libéralisation de l’ancienne régie. Mais rapidement, des conflits apparaissent entre Bessel Kok et le conseil d’administration présidé par Benoît Remiche. Chacun veut tirer la couverture à lui, et les batailles entre les deux sont incessantes. Le match de boxe se joue souvent par médias interposés.

In fine, en décembre 1994, un certain Elio Di Rupo, alors ministre en charge des Télécommunications, décidé de licencier Bessel Kok et le conseil d’administration. "La pression politique me rongeait", avouera-t-il des années plus tard, afin d’expliquer ce qui n’avait pas fonctionné.

John Goossens

Pour remplacer Bessel Kok, Elio Di Rupo fait appel à John Goossens, le boss d’Alcatel Bel. C’est l’époque du lancement du réseau Proximus par la filiale Belgacom Mobile et des balbutiements du GSM. Personne ne trouve rien à redire à la gestion de John Goossens, mais à la stupéfaction générale, l’agence Belga annonce, le 8 novembre 2002, le décès du patron de Belgacom alors qu’il était en réunion avec ses équipes à Francorchamps. John Goossens avait, décédé d’un arrêt cardiaque, avait 57 ans. Cette fois, c’est Rik Daems, le ministre en charge des Entreprises publiques, qui est à la manœuvre.

Didier Bellens

Et le 14 mars 2003, il annonce la nomination de Didier Bellens, le CEO de RTL Group. Bonne vision stratégique, rigueur budgétaire, pas de folie lors des enchères des nouvelles licences UMTS, et rôle prédominant dans l’offre de télévision digitale, Didier Bellens tient bon. La fin de son parcours est entaché d’une foire d’empoigne dans son entourage proche et il finira par se tirer une balle dans le pied lors d’un déjeuner informel au cercle d’affaires B19 en comparant le Premier ministre de l’époque (… un certain Elio Di Rupo) à un enfant venant chercher sa Saint-Nicolas au moment de récupérer les dividendes. Il ne résistera plus très longtemps et le gouvernement, dirigé par Elio Di Rupo, finit par le remercier.

Dominique Leroy

Enfin, dernière péripétie de cette longue série, Dominique Leroy, reconnue et saluée par tous pour sa rigueur et une éthique particulièrement poussée, a fini par trébucher pour un soupçon de délit d’initiés. On lui reproche d’avoir vendu 10.000 actions Proximus alors qu’elle se savait pour le départ. Bénéfice de l’opération. 6.000 euros!

