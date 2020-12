La qualité plutôt que la quantité

La Belgique détient un nouveau titre européen, dont on se serait toutefois bien passé. Selon Eurostat, notre pays est le plus cher lorsqu’il s’agit de communiquer. Avec des tarifs supérieurs de 76% à la moyenne européenne, nous méritons sans aucune contestation, le sacre. Au moment de chercher la solution pour perdre le titre, les cours de macroéconomies reviennent rapidement à l’esprit. Test-Achats et les différents ministres télécoms qui se sont succédés aiment d’ailleurs s'y référer. Les prix sont trop hauts ? Faisons jouer la concurrence et accueillons un nouvel acteur, pardi ! ça semble simple et efficace. Ce l’est dans beaucoup de cas. Mais le marché des télécoms n’est peut-être pas le meilleur endroit pour passer de la théorie du syllabus à la pratique. Un petit coup d’œil sur ce qui se fait chez nos voisins amène vite à conclure que, niveau concurrence, la Belgique et ses trois opérateurs pour 11 millions de compatriotes a bien cerné le principe. Le pousser encore plus pourrait même être contre-productif. Les détenteurs du marché ont déjà annoncé la couleur. En cas de nouveau venu, l’enveloppe bien épaisse d’investissements s’allégerait à coups de millions. Et tant pis pour la qualité du réseau qui est pourtant l’un des meilleurs d’Europe. Rappelons-le tant qu’on y est, le secteur ne profite pas d’aide publique comme c’est le cas par exemple en France. Là où les Belges paient les investissements directement aux opérateurs, les Français les paient via leurs impôts.