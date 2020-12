La très coûteuse Belgique des télécoms

Les télécoms en Belgique sont chers. L’information n’est pas neuve mais elle s’est confirmée une nouvelle fois dans un rapport d’Eurostat, diffusé ce lundi. On y apprend que la Belgique est le pays où les moyens de communication sont les plus coûteux du Vieux Continent.

En 2019, les tarifs du plat pays étaient 76% plus élevés que la moyenne. Le podium est complété par la Grèce (+75%) et l’Irlande (+50%). La moyenne est tirée vers le bas, essentiellement par des pays de l’Est mais aussi la France et l’Italie. Les pays les moins chers sont la Lituanie, la Pologne et la Roumanie. L’année d’avant, la Belgique occupait la troisième place du podium des pays les plus chers avec des montants 45% plus élevés que la moyenne européenne.