Le 5G américaine face à la méfiance du secteur aéronautique

Le déploiement d'un nouveau réseau n'est décidément pas une opération simple à mener. Si la Belgique est plutôt bien placée pour le savoir, la dernière embûche se présente toutefois du côté des États-Unis. Bien plus avancé que la majorité de l'Europe, le pays de l'oncle Sam avait prévu de passer à l'étape supérieure à la fin de l'année passée. Pour cela, les grands opérateurs du pays comptaient exploiter la bande C (3,7GHz-4,2GHz). Celle-ci a le sérieux avantage d' allier aussi bien une bonne qualité de transmission qu'un spectre de diffusion assez large . Parfois même renommée "la bande de fréquences boucle d'or", elle devrait être l'une des plus utilisées par les acteurs du secteur. Verizon et AT&T, soit deux des trois plus gros acteurs du marché, ont payé le prix fort pour pouvoir l'exploiter. À eux deux, ils ont déboursé par moins de 67 milliards de dollars lors de sa mise en vente.

Craintes pour les altimètres

Et la Belgique?

À l'heure où la Belgique n'a pas encore réalisé la vente aux enchères des fréquences 5G, le débat peut sembler un peu lointain. La question de savoir si un tel scénario est possible en Belgique n'est toutefois pas anecdotique. Interrogé sur la question, l'IBPT, le régulateur du marché, précise avoir été contacté par Skeyes et par la Direction générale du transport aérien du SPF Mobilité, fin 2020. "Suite à cela, l'IBPT a adressé un courrier aux opérateurs mobiles avec des recommandations pour l’utilisation de la bande de fréquences 3,4 -3,8 GHz et pour établir une zone de sécurité et une zone de précaution autour des pistes d'aéroport", explique Jimmy Smedts, le porte-parole du régulateur. "Les mesures prônées sont similaires aux mesures provisoires imposées par l’ANFR (Agence nationale des fréquences) en France." Outre ces mesures, le régulateur rappelle que la 'bande de garde', soit celle séparant les fréquences utilisées pour la 5G et les instruments aéronautiques, est plus large en Europe qu'aux États-Unis. "Le problème est donc a priori moins important." L'IBPT explique enfin que plusieurs organismes ont également lancé des études sur la question, dont l'EASA (European Union Aviation Safety Agency), qui n'a identifié "aucune condition compromettant la sécurité et n’a signalé aucune interférence de radioaltimètres par des stations de base 5G".