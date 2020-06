Le CEO d'Orange Belgique s'en retourne (promu) à la maison-mère

Track record établi...

En effet, en quatre ans à la barre, ce polytechnicien pourra se féliciter de quelques belles réussites à la tête de l'opérateur. Parmi lesquelles un lancement et une percée qui commence à se faire sentir sur le marché fixe (internet et télé), une révision (par voie de régulateur) des prix de gros pratiqués par ses concurrents auxquels Orange loue leurs infrastructures, un plan de transformation interne ayant joué sur l'agilité de l'entreprise, la signature de contrats MVNO avec Mobile Vikings et Jim Mobile en représailles au départ de Voo Mobile chez Telenet, de même que l'acquisition de l'intégrateur ICT BKM qui lui a permis de renforcer sa position sur le marché des entreprises et de venir gonfler ses effectifs de quelque 15%.