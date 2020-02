Le CEO de Proximus a trouvé son successeur à la tête du marché consommateur

Jim Casteele, qui occupe déjà la fonction par intérim, a été confirmé comme Chief Consumer Market Officer chez Proximus. Le nouveau patron mise donc sur la stabilité et son entourage fidèle plutôt que sur une expertise externe.

Cet ingénieur civil de formation travaille pour l’opérateur depuis 22 ans et était l’un des lieutenants de Boutin lorsqu’il était en charge du marché BtoC. Cette nomination n’est pas vraiment une surprise. A l’heure d’annoncer le remplacement de Leroy, Proximus avait déjà précisé disposer de suffisamment de "bonnes ressources en interne" pour trouver rapidement un remplaçant à Guillaume Boutin .

Pour le moment, le patron de Proximus fait donc le choix de la stabilité et de la continuité. Sandrine Dufour, la CFO et remplaçante ad interim de Dominique Leroy avait également repris son poste après la nomination du CEO. A son époque, Dominique Leroy avait, elle, plutôt opté pour le renouveau, en favorisant davantage les nominations de personnalités extérieures (dont justement un certain Guillaume Boutin).