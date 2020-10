Le CEO de Proximus en quarantaine à l’heure d’une grande annonce

C’est une petite tuile dont se serait sans doute bien passé le comité de direction de Proximus. Le CEO du groupe, Guillaume Boutin, est actuellement en quarantaine, au moins jusque mardi prochain . Ce dernier a été en contact rapproché avec une personne positive au Covid-19. Il effectue donc sept jours de quarantaine et sera prochainement testé comme le prévoit le processus.

Le télétravail étant devenu la norme depuis le mois de mars, la mise en isolement du patron ne devrait pas avoir d’impact important sur le bon fonctionnement du groupe télécom. La quarantaine de Guillaume Boutin aurait néanmoins pu tomber à un moment un plus favorable. Proximus a prévu de faire une annonce importante ce vendredi. Une conférence de presse est prévue dans la matinée et sera animée par Geert Standaert, le chief technology officer et Guillaume Boutin lui-même.