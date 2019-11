Le conseil de Proximus va-t-il déclarer "la guerre" aux syndicats?

Journée décisive pour le plan social de Proximus. On sait que le texte ne sera pas validé en commission paritaire par deux des trois représentations syndicales. Reste à savoir ce que le conseil d'administration fera de cette décision.

Le rouge et vert colorent ce matin le pied des tours du siège bruxellois de Proximus . Syndicats et direction se retrouvent en effet vers 10 heures en commission paritaire. À l'agenda, le plan social et ses quelque 1.200 pertes d'emplois.