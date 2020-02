Le coronavirus fait tousser le Congrès mondial des télécoms

La sortie du nouvel iPhone affectée par le virus

Les usines chinoises de smartphones tournent depuis le début de l'année au ralenti à cause de l'épidémie de coronavirus. On parle d'une cadence divisée par huit pour atteindre le plus bas niveau de production en 5 ans. Les marques Huawei et Apple n'échappent pas au phénomène.

En raison de l'épidémie, de nombreuses usines sont restées fermées pendant plus de deux semaines autour du Nouvel An chinois, là où une semaine était prévue. Certains sites ont rouvert cette semaine en fonction des villes où ils sont situés ou des autorisations accordées.

Le mastodonte taïwanais de l'électronique Foxconn, un sous-traitant crucial du groupe américain, n'a ainsi pas reçu la permission de rouvrir son usine de Shenzhen.

Ces atermoiements ne sont pas sans conséquence sur la politique commerciale d'Apple. Le géant à la pomme souhaitait sortir son nouvel iPhone 9 ou SE2 en mars plutôt qu'en septembre. Tim Cooks affirme désormais chercher des alternatives pour compenser le ralentissement de la production. Le directeur financier Luca Maestri parle lui d'un manque de visibilité sur les prochains mois d'activité.

L'entreprise table désormais sur un chiffre d'affaires entre 63 et 67 milliards de dollars, soit une fourchette plus large que d'habitude en raison de l'incertitude liée à la situation de santé publique en Chine.

Apple a par ailleurs déjà annoncé la fermeture de ses 42 boutiques en Chine.