Le deal stratégique entre Proximus et Belfius laisse le marché de marbre

Le titre Proximus s’affichait en légère hausse après l’annonce de son partenariat avec Belfius. Les analystes prennent note, sans plus, en attendant du concret.

On ne peut pas dire que l’annonce, ce vendredi matin, d’une alliance stratégique inédite unissant Proximus et Belfius ait suscité un élan d’enthousiasme en bourse. En milieu de séance, le titre de l’opérateur télécoms avançait de 0,8% dans un marché en nette hausse (+2,2%).

Le deal? Via un partenariat stratégique dans le digital, les clients de Proximus auront accès, à partir de l’année prochaine, à une offre bancaire exclusive développée par Belfius dont l’application sera complètement renouvelée. En retour, les clients de la banque pourront bénéficier d’une offre spécifique développée par l’opérateur à laquelle ils pourront souscrire via les différents canaux de vente de Belfius.

Partenariat intéressant

Chez Kepler Cheuvreux, on estime, à première vue, qu’il s’agit d’un partenariat intéressant dans la mesure où il pourrait permettre à Proximus de réduire son taux de désabonnement et d’accroître les interactions quotidiennes avec les clients tout en ayant accès à de précieuses données bancaires. De plus, ajoute Loïc De Smet, Proximus pourra tirer des bénéfices d’un nouveau canal de distribution à travers tout le pays ce qui pourrait créer de nouvelles opportunités d'élargissement de la clientèle.