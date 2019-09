Le départ de Leroy plonge les syndicats en plein doute

Les syndicats de Proximus s'interrogent à la suite de l'annonce du départ de Dominique Leroy de l'opérateur télécom public. La CEO avait lancé un vaste plan de transformation en début d'année et les négociations trainent depuis juin. " Nous sommes préoccupés par notre avenir. Elle a mis ce plan sur la table et quitte maintenant l'entreprise", commente Bart Neyens (ACOD/CGSP).

Proximus a annoncé jeudi le départ de sa CEO à partir du 1er décembre. Elle prendra alors la tête de l'opérateur néerlandais KPN. Le conseil d'administration espère que Mme Leroy va pouvoir mener à bien les négociations autour du plan de transformation, mais les syndicats estiment que son départ hypothèque précisément la concertation. "Il y a plus de questions que de réponses actuellement. Etait-ce le moment de prendre une telle décision? Elle a lancé un plan, qu'elle a présenté comme un plan d'avenir, et maintenant elle-même s'en va. On trouve cela étrange", explique Ben Coremans du syndicat ACV/CSC.