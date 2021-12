Le fédéral débloquera 77 millions d'euros pour le secteur télécom

Petra de Sutter devait présenter ce jeudi en conseil des ministres un projet visant à débloquer une enveloppe de 77 millions d'euros pour le secteur télécom. Elle servira principalement à lutter contre les zones blanches et investir dans les projets 5G porteurs.

Le secteur des télécoms devrait donc avoir son cadeau de Noël sous le sapin. Ce jeudi, le Conseil des ministres devait confirmer sa décision de débloquer un peu plus de 77 millions d'euros pour le secteur. En raison d'un agenda particulièrement chargé en cette fin d'année, la décision n'a pas pu être officialisée ce jeudi. Ce ne serait toutefois qu'une question de timing. Les fonds mis à disposition serviront à financer deux grands programmes. Baptisés "Haut débit" et "Telecom to the next level", les deux projets sont en préparation depuis octobre. Financés en bonne partie par le SPF économie, les deux programmes prévoient de dégager les différents subsides dès 2021 et jusqu'à 2024.

Lire aussi Unifiber accélère le déploiement de la fibre optique en Wallonie

40 millions d'euros Une bonne partie de l'enveloppe débloquée sera dédiée à la lutte contre les zones blanches.

Parmi les différentes ambitions, le principal projet se focalise sur la lutte contre la problématique des zones blanches, ces régions sans accès à internet ou au réseau téléphone mobile. Une enveloppe de 40 millions d'euros y sera dédiée. En Belgique, une zone est considérée comme blanche notamment lorsque les vitesses de connexion sont inférieures à 100Mb/s et ne permet donc une utilisation correcte du réseau. Aujourd'hui, ces zones cartographiées par le régulateur représentent moins de 2% du territoire, "souvent en raison d’une faible densité de population et/ou de la présence d’une zone boisée", explique le cabinet de Petra De Sutter, la ministre des Télécoms qui précise que la réduction de ces zones "est une priorité de la ministre".

La Belgique, bonne élève

"47.000 ménages n'ont toujours pas accès à des débits de 30 Mb/s, et 138 000 n'ont pas accès à des débits de 100 Mb/s." IBPT Régulateur du secteur télécom

Dans un rapport publié ce jeudi, l'IBPT précise notamment qu'à l'heure actuelle "47.000 ménages n'ont toujours pas accès à des débits de 30 Mb/s, et 138.000 n'ont pas accès à des débits de 100 Mb/s". Concrètement, l'enveloppe sera utilisée sous forme de subsides accordés aux différents opérateurs afin de "les inciter à déployer l'internet rapide dans ces zones. Le processus d’octroi de ces subventions débutera en 2022 via des cahiers des charges, et le déploiement du réseau se poursuivra jusqu’en 2024", précise le cabinet De Sutter. Aucun objectif chiffré n'a toutefois été précisé. "Il est prévu de couvrir les zones blanches les plus pertinentes mais on n’obtiendra pas 0% à la fin de notre mandat." Selon l'IBPT, comparé à ses voisins européens, la Belgique est toutefois à ranger du côté des bons élèves. "La couverture des réseaux tant fixes que mobiles en Belgique est bonne à très bonne", précise-t-il.

Déjà des fonds pour la 6G

Parmi les autres projets, 28,5 millions d'euros seront consacrés au plan "Telecom to the next level". Il vise, lui, à investir dans les projets porteurs liés au déploiement du nouveau réseau 5G. 24 millions d'euros seront notamment mis à disposition pour "le développement du savoir-faire technologique en Belgique pour des applications qui ont une utilité sociétale forte et une valeur ajoutée pour l'économie belge, et qui s’inscrivent dans une approche de durabilité", détaille le cabinet de la ministre. À noter qu'un budget de 1,5 million d'euros sera également utilisé pour la recherche autour de la 6G. Bien que l'investissement puisse paraître surprenant pour la Belgique qui n'a pas encore vendu ses fréquences pour le déploiement de la 5G, ce type de subsides n'est pas rare et existe déjà dans plusieurs pays voisins.