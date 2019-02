Le flamand Cegeka veut participer aux enchères pour la 5G

Le prestataire de services informatiques limbourgeois Cegeka se lance dans la bataille de l’internet ultrarapide. Une annonce qui accroît la pression sur le monde politique qui est invité à aboutir à une solution le plus rapidement possible.

Stijn Bijnens voit notamment des possibilités dans la surveillance du trafic urbain ou dans le suivi du bétail dans le secteur agricole à l’aide de capteurs. La 5G peut aider à suivre en temps réel les données générées par les capteurs, grâce à une connexion rapide et fiable. Il fait remarquer que si Cegeka ne peut pas développer une expertise sur son marché domestique, il menace de perdre des marchés également à l’étranger.

L’annonce de Cegeka accroît la pression sur le monde politique qui est invité à aboutir à une solution le plus rapidement possible. L’Europe demande que notre pays mette aux enchères le spectre 5G d’ici la fin juin de l’année prochaine. Vu l’impasse politique, les élections imminentes et les longues négociations gouvernementales qui s’annoncent, cette échéance pourrait ne pas être respectée.