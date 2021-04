Le fondateur de Molengeek rejoint le CA de Proximus

Proximus avait rendez-vous avec ses actionnaires ce mercredi matin à l'occasion de son assemblée générale annuelle. L'occasion de refaire le point sur les projets réalisés durant 2020 et officialiser une série de points habituels comme les comptes, revenus et autres rémunérations. Les actionnaires ont également renouvelé les mandats d'administrateurs de Pierre De Muelenaere et de Karel De Gucht.