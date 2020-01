"Le gouvernement a laissé tomber les travailleurs de Proximus"

Tout juste un an après l’annonce du plan de restructuration chez Proximus, les parlementaires recevaient ce mercredi matin les représentants syndicaux de l’opérateur. S’ils ont accepté l’invitation, ces derniers digèrent mal la position de l’actionnaire public dans le dossier.

C’est un premier anniversaire dont les syndicats se seraient bien passés. Il y a exactement un an, le plan de restructuration en préparation par la direction de Proximus fuitait dans la presse, deux jours avant l’annonce officielle en commission paritaire. Après une vive opposition, la direction a finalement obtenu l’accord de deux syndicats sur trois pour lancer son "shift to digital" . Il est donc officiellement sur les rails .

"Votre invitation arrive tard, très tard. Je m’interroge sur ce que nous faisons ici quand tout est fait et que toutes les décisions ont été prises"

"Je vous remercie pour l’invitation", lançait Stéphane Daussaint, du syndicat chrétien. "Mais votre invitation arrive tard, très tard. Je m’interroge sur ce que nous faisons ici quand tout est fait et que toutes les décisions ont été prises". Bien que la CSC ait finalement accepté la mise en place du plan, il passe visiblement toujours très mal. "Nous sommes convaincus de l’intérêt d’un plan de transformation. Mais avec l’annonce d’un possible passage en force du conseil d’administration, nous avons dû choisir entre la peste et le choléra. À l’annonce du plan, le gouvernement avait annoncé qu’il nous soutiendrait. Nous l’attendons toujours".