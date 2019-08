Le groupe Proximus se féminise

Après six années à la direction, ce dernier quitte le giron de Proximus pour rejoindre l'Américain Cable & Wireless.

21 années d'expérience

Sandrine Desseille n'est pas une novice dans le secteur des télécoms. Diplômée en sciences politiques de l'UCLouvain, avec un bachelier en relations économiques et internationales, cette Liégeoise de 45 ans oeuvre dans l'entreprise télécoms depuis 21 ans avec notamment un passage au département marketing et commercial. Elle occupait jusqu'ici le poste de responsable des ventes directes pour les entreprises bruxelloises et wallonnes.