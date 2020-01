Le nombre de licenciés chez Proximus connu cette semaine

Une nouvelle étape importante dans le plan de restructuration de Proximus se joue cette semaine. Les employés du groupe devraient être enfin fixés sur le nombre exact de licenciements secs à attendre. Plus d’un an après l’annonce d’un plan de restructuration prévoyant, dans un premier temps, la suppression de 1.900 postes (un chiffre ensuite ramené à 1.300), le flou est toujours aussi important. Cette situation s’explique par la mise en place d’un plan de départs volontaires ayant pour objectif de diminuer, autant que possible, le nombre de C4 à distribuer.