Le nouveau CEO de Proximus a-t-il menti sur son MBA?

"Guillaume Boutin, 45 ans et originaire de Tours, France, est titulaire d'un Master en corporate finance (HEC Paris) et d'un Executive MBA (INSEAD)". C'est en ces mots que Proximus annonçait le 27 novembre dernier la nomination de son nouveau CEO Guillaume Boutin. Cette présentation se retrouve aussi noir sur blanc dans les rapports annuels de 2017 et 2018. Et pourtant des doutes s'élèvent désormais sur la véracité de ce profil.