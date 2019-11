Le nouveau CEO de Proximus adoubé par les analystes mais...

Proximus navigue depuis des mois en eaux agitées. Pression concurrentielle intense, plan de transformation finalement rejeté par deux syndicats sur trois et un capitaine qui a quitté le navire pour être ensuite torpillé avant d'atteindre le rivage.

Hier, le conseil d’administration de l’opérateur a pris ses responsabilités. Il a décidé de passer outre le refus syndical et a désigné un nouveau CEO qui devra manœuvrer habilement pour éviter les voies d’eau et retrouver une mer plus clémente.