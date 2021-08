Le pari risqué de la publicité obligatoire

En mettant en place une politique pour empêcher ses utilisateurs d'éviter les publicités, Telenet est le premier acteur à se lancer. Et le seul pour le moment. Ce qui n'est pas sans risque.

L'annonce a irrité plus d'un abonné de Telenet. Dès le mois de septembre, ce sera le grand retour de la publicité sur tous les écrans. L'opérateur flamand a en effet décidé de mettre en place une nouvelle politique afin de ne plus permettre à ses utilisateurs d'éviter les annonces. Depuis l'arrivée de la télévision en replay et des enregistrements, il était très facile de se passer de la pub pour la nouvelle berline ou la poudre à lessiver. Telenet souhaite y remédier en empêchant la lecture accélérée ou en imposant une publicité avant la lecture d'un enregistrement. Frustrant pour le spectateur.

Mais le manque à gagner est bien réel. Pour rappel, la télévision vit essentiellement grâce aux annonceurs. Or, il est de plus en plus difficile de se rendre attractif. Selon les chiffres de l'agence Space, spécialisée dans les médias, seulement 36% des utilisateurs regardent effectivement les publicités en replay/ via enregistrement contre 80% pour la télévision linéaire (les 20% l'évitent en zappant). "Il y avait peut-être aussi une pression des actionnaires", lance Bernard Cools, le directeur des études de l'agence Space. Scandaleux? Peut-être pas tant que ça. Le modèle est d'ailleurs utilisé par YouTube. "C'est simplement un retour à l'exposition forcée, qui est le modèle linéaire de base de la télévision", rappelle Bernard Cools, qui n'est pas vraiment étonné par la frustration des utilisateurs. "C'est un nouvel exemple du plus grand problème d'internet. On a tout donné à l'utilisateur qui a désormais cette impression que tout lui est dû. La réaction a été la même quand le streaming, la presse et la musique sont passés à des modèles payants."

"Proximus a désormais un sérieux atout sur Telenet et pourrait espérer récupérer des clients de cette manière." Bernard Cools Directeur des études pour l'agence Space

Gains relatifs pour Telenet

Reste néanmoins à connaître le réel gain pour Telenet. Selon l'agence Space, les annonceurs peuvent espérer récupérer jusqu'à 17% d'audience. Un chiffre assez peu élevé, mais qui s'explique par le comportement de l'utilisateur devant l'écran de son ordinateur et de son smartphone, bien moins passif que devant la télévision.

Pour éviter d'effrayer ses clients, Telenet espère bien être suivi par la concurrence. "C'est là que la stratégie est la plus périlleuse. S'il y avait eu un mouvement commun du marché, cela ne m'aurait pas inquiété. Mais, visiblement, VOO semble assez réticent et Proximus n'a encore rien signé. Ils ont donc désormais un sérieux atout sur Telenet et pourraient espérer récupérer des clients de cette manière", explique Bernard Cools.

Intégration de l'audience

En l'absence d'un consensus, Telenet aurait peut-être été inspiré d'essayer d'autres solutions comme la possibilité de lancer une pub lorsque le replay ou l'enregistrement est en pause. L'initiative n'aurait néanmoins sans doute pas suffi à elle seule. "La première chose à faire aurait plutôt été d'intégrer l'analyse de l'audience. Aujourd'hui, les diffuseurs expliquent aux annonceurs que ce qu'ils perdent sur la TV linéaire, ils le récupèrent sur les autres façons de visionner. Mais, aujourd'hui, il n'y aucune mesure qui permet de cerner l'ampleur du phénomène et donc d'adapter son offre."

"En Flandre, les coupures publicitaires sont bien plus longues. Mais ce n'est pas parce que la Flandre est plus soumise aux publicités qu'elle les apprécie davantage." Bernard Cools

Afin de ne pas se brouiller avec ses utilisateurs, Telenet pourrait également adapter ses publicités forcées en permettant de les passer après quelques secondes de visionnage. "Nous considérons que c'est la meilleure solution, mais certains annonceurs sont toutefois demandeurs pour les pubs non évitables", explique Bernard Cools. À noter aussi que les Flamands sont en moyenne bien plus soumis aux pubs que le public francophone. Une réalité qui ne devrait toutefois pas vraiment aider à faire mieux passer la pilule. "En Flandre, les coupures publicitaires ne sont pas spécialement plus nombreuses, mais elles sont bien plus longues. Mais ce n'est pas pour ça que la Flandre les apprécie davantage", relativise le spécialiste.