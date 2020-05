Le patron d'Orange très critique face aux nouveaux tarifs de gros

"On voit que les tempos du régulateur et celui du marché sont différents."

Le consommateur perdant

"Nous prenons acte de cette décision. Elle permet au moins d’y voir plus clair et servira de référence pour la suite. Je salue d’ailleurs le travail en profondeur qui a été réalisé par l'IBPT", reconnait Michael Trabbia, le patron d’Orange Belgique. La décision finale est toutefois très loin de ce qu’il espérait. "On voit que les tempos du régulateur et celui du marché sont différents", explique le patron. "Suis-je satisfait? Non. Un arbitrage a été fait et il est clair que le grand perdant dans tout ça est le consommateur", enchaine le CEO.