Le personnel de Proximus appelé à se prononcer sur le plan social

Face à cet échec, le conciliateur a mis fin à sa mission . Les discussions se sont toutefois poursuivies entre les syndicats chrétien et libéral d'une part, et la direction d'autre part.

Qu'y a-t-il sur la table?

• On savait déjà que le nombre de suppressions d'emplois était revu à la baisse. Sur les 1.900 pertes d'emplois annoncées, 650 à 700 emplois pourraient au final être sauvés.

• Les salariés de 58 ans et plus, visés par le plan (quelque 550 personnes), pourraient bénéficier d'un plan équivalent à la prépension.

• Les salariés optant pour le départ volontaire bénéficieront du préavis légal assorti d'une prime de 1.750 euros par année d'ancienneté.

• Une requalification de près de 170 salariés est prévue avec des formations pour des métiers davantage digitaux.

• Une plateforme web sera mise en place début décembre. Les entreprises externes pourront via ce biais offrir quelque 800 emplois.