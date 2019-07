Le rapport de l'IBPT qui met Telenet sous pression

L'IBPT a remis son projet de tarifs de gros pour l'accès aux réseaux des câblo-opérateurs. Un texte qui a vu ce matin les actions Proximus et Telenet s'afficher en recul.

Les actions Proximus et Telenet étaient sous pression ce lundi matin. En cause, un rapport de l'IBPT publié vendredi. Pour renforcer la concurrence, L'IBPT y évoque un projet de révision à la baisse des tarifs de gros pour l'accès aux réseaux des câblo-opérateurs (Telenet, Brutélé et Nethys).