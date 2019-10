Le régulateur télécom fait le point et invite les politiques à accélérer

C’était l’heure de l’examen oral pour l’IBPT ce mercredi. Comme chaque année, le régulateur du marché des télécoms est venu présenter son rapport annuel devant la commission parlementaire. L’occasion pour le gendarme du marché de faire le point et de se pencher sur les défis rencontrés par le secteur. Du côté du bilan, les chiffres sont assez stables pour l’année 2018. Le marché belge des télécoms pesait 8,5 milliards d’euros et est toujours dominé par Proximus, qui reste leader avec 49% des parts du marché. Le marché se partage ensuite entre Telenet (30%), Orange (14%) et tous les autres acteurs qui se disputent les sept derniers pourcent. "En 2018, les investissements étaient de 1,7 milliard d’euros. Cela représente 25% du chiffre d’affaires réinvestis, ce qui est une bonne chose", explique Luc Vanfleteren, l’un des membres du conseil de l’IBPT.