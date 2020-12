Le roaming en chute libre durant la pandémie

Avec les nombreuses restrictions de déplacement, le roaming a largement chuté depuis le mois de mars. Les pertes de revenus pour les opérateurs sont bien réelles. Elles sont néanmoins à relativiser.

Secteur relativement épargné par la crise sanitaire, les entreprises télécoms ont toutefois vu certaines sources de revenus souffrir particulièrement des mesures de confinement. Les rentrées issues du roaming font notamment partie des plus affectées. L’IBPT, le régulateur du marché, s’est penché sur la situation en récoltant les données des plus gros opérateurs du pays durant les deuxième et troisième trimestres de l’année. Une analyse volontairement morcelée de la sorte afin de tenir compte des différences de flux en fonction des saisons, le roaming étant particulièrement important durant l’été.

Le constat est sans appel avec des chutes plutôt conséquentes. Le nombre d’abonnés en activité roaming a ainsi chuté de plus de 63% durant le deuxième trimestre de l’année par rapport à 2019 et de 31% durant les mois d’été (contre respectivement une croissance de 3,08 et 3,32% entre 2018 et 2019).

Les données mobiles épargnées

Les données concernant les appels reçus et donnés depuis l’étranger sont également en chute libre avec des baisses allant jusqu’à 73% (appels émis depuis le reste du monde, lors du deuxième trimestre). Le constat est légèrement moins noir pour le troisième trimestre.

"La diminution du nombre d'itinérants a été compensée par un volume beaucoup plus élevé de données consommées par utilisateur en situation d’itinérance." Jimmy Smedt Porte-parole de l'IBPT

Un seul indicateur est dans le vert. Il concerne la hausse des données mobiles utilisées à l’étranger lors du troisième trimestre. Alors qu’il est en baisse de 54% pour le T2, il est en croissance de 12% pour le troisième trimestre. Rien de surprenant toutefois pour le régulateur qui relativise la donnée. "Nous souhaitons nuancer l'image positive des données utilisées. La tendance à utiliser plus de données mobiles en Belgique se poursuit également en situation d’itinérance. La diminution du nombre d'itinérants a été compensée par un volume beaucoup plus élevé de données consommées par utilisateur en situation d’itinérance", explique Jimmy Smedts le porte-parole de l’IBPT.