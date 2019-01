Le titre Proximus suspendu jusqu'à une communication prévue demain

Cette décision fait suite à des rumeurs selon lesquelles l'opérateur télécom pourrait initier un plan de restructuration. Quelque 2.000 emplois pourraient être menacés, soit près d'un sur six, selon la CGSP et certains médias, qui citent des sources au sein du management.

Ce plan permettra "d'accélérer la transformation" de l'entreprise et de la préparer "aux défis de l'avenir et à l'accélération de la digitalisation". "Dans ce contexte, il a également été discuté de comment Proximus peut encore optimiser ses coûts afin d'améliorer son efficacité dans un environnement de marché de plus en plus difficile", avait encore précisé l'opérateur.