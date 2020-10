Légère baisse du chiffre d'affaires d'Orange au troisième trimestre

Ce vendredi, Xavier Pichon réalisait son premier bilan financier en tant que CEO d'Orange Belgique. Et, en ces temps moroses, le tableau du troisième trimestre n'est pas mauvais.

Comme l’ensemble des acteurs du marché, Orange avait été plutôt bien épargné par la crise sanitaire entre avril et juin. Bien que conclu avec un chiffre d’affaires en baisse, le deuxième trimestre de l’année fut relativement bon avec notamment un ebitda en nette hausse.

Restait évidemment à savoir comment allait se traduire dans les chiffres le retour à une vie plus ou moins normale lors des mois de juillet, août et septembre. Le relâchement des mesures a fait du bien à l’activité de l’opérateur, notamment dans les magasins qui ont pu rouvrir. Cela s'est traduit par un retour plus ou moins à la normale des ventes même si le chiffre d’affaires affiche encore une légère baisse de 0,6% par rapport à l’année dernière, à 335,3 millions d’euros.