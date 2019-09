Leroy quitte Proximus le 20 septembre. Et alors?

Le départ anticipé de Dominique Leroy de la direction de Proximus aura-t-il un éventuel impact sur le plan de transformation ou les négociations? Les syndicats parlent tout au plus d'un retour à plus de sérénité, mais sans que tous les problèmes soient réglés.

Un climat plus serein

Pour les syndicats, le retrait fin de cette semaine de Dominique Leroy permettra de ramener un climat plus serein au sein de l'entreprise. "Le plan est toujours là et l'angoisse est énorme au sein du personnel. Il faut qu'on avance or il était impossible de commencer une conciliation avec Dominique Leroy", explique Laurent Malengreau de la CGSP.

Une absente critiquée

C'étaient donc la responsable financière et la directrice des ressources humaines qui étaient envoyées au front. Néanmoins, de voix syndicale, on affirme que Dominique Leroy tirait les ficelles en coulisses.

Un boulier compteur

Et donc que va changer son départ? Outre de vraies discussions, les syndicats vont aussi devoir faire face à son successeur ad interim: la CFO Sandrine Dufour. Une nouvelle guère réjouissante. "Quand on voit qu'elle vient de SFR et comment s'est passée la restructuration là-bas...", lance Laurent Malengreau. Il ajoute: "C'est un vrai boulier compteur et quand elle est face à nous, ce sont ses assistants qui répondent, car elle ne connaît pas le dossier." Pour le syndicaliste, d'autres membres du comité exécutif auraient été plus aptes à reprendre l'intérim.