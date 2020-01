Les Britanniques accordent à Huawei un rôle limité dans la 5G, défiant le président Trump

Le gouvernement de Boris Johnson a décidé de restreindre l'accès des équipementiers "à risque" à sa 5G. Il n'est toutefois plus question d'exclure certains opérateurs télécoms, comme le groupe chinois Huawei, ce qui risque de fortement déplaire aux autorités américaines.

Boris Johson était attendu au tournant dans l'épineux dossier du déploiement de la 5G au Royaume-Uni, dossier que certains observateurs qualifient de plus grand test pour la politique étrangère post-Brexit du gouvernement Johnson . L'exécutif britannique a décidé ce mardi de limiter l'accès d'équipementiers télécoms "à risque" à ses réseaux 5G, promettant qu'il n'allait exclure personne dans la lucrative course à la 5G.

Concrètement, le gouvernement britannique ne permettra pas aux opérateurs "à risque" de prendre part au "coeur" du réseau, notamment les serveurs où transitent les données des utilisateurs ni d'être présent dans des zones géographiques sensibles comme les sites nucléaires et les bases militaires.

La communication du gouvernement britannique ne fait pas clairement mention du groupe chinois Huawei, soupçonné par Washington d'espionnage au profit de Pékin . Les États-Unis exigent depuis de longs mois des pays européens, et en particulier du Royaume-Uni, qu'ils excluent Huawei de leurs réseaux, invoquant ses liens étroits avec le gouvernement chinois et des risques d'espionnage, ce que le groupe chinois a toujours démenti.

Une décision "capitale"

En autorisant Huawei, même partiellement, Boris Johnson prend le risque de mécontenter les États-Unis , au moment où son pays espère resserrer les liens avec Washington en négociant un accord commercial une fois le Brexit acté dans quelques jours. Du côté des responsables américains, on n'avait multiplié les efforts pour faire plier Londres, entre réunions à huis clos et avertissements lancés notamment en début de semaine par le secrétaire d'Etat Mike Pompeo, qualifiant la décision britannique à venir de "capitale".

Chez Huawei , on se réjouit naturellement de cette décision. Le géant technologique s'est aussitôt dit "rassuré par la confirmation du gouvernement britannique que nous pouvons continuer à travailler avec nos clients afin de poursuivre le déploiement de la 5G".

Il faut dire que Londres aurait eu du mal à interdire Huawei, qui dispose d'une avance technologique sur ses deux principaux concurrents, Nokia et Ericsson, et est présent au Royaume-Uni depuis 15 ans. D'autant que si le chinois avait été rejeté, il aurait fallu retirer ses antennes-relais des infrastructures 4G existantes, ce qui serait coûteux et se répercuterait sur les factures des abonnés tout en retardant le passage à la 5G.