Les actionnaires néerlandais veulent la clarté avant l'arrivée de Dominique Leroy chez KPN

Dès début décembre, Dominique Leroy rejoindra les Pays-Bas et l’opérateur KPN. C’est du moins dans la théorie. Certains ont toutefois désormais quelques réticences. C’est ainsi le cas pour Paul Koster, le directeur et porte-parole de la VEB, une association de défense des droits des actionnaires. Il n’apprécie visiblement pas l’enquête de la FSMA et les perquisitions qui ont lieu ce jeudi au domicile et au bureau de la CEO de Proximus en rapport avec une enquête sur un possible délit d’initié. Un mois avant l’annonce officielle de son départ vers l’opérateur néerlandais, Dominique Leroy a vendu pour l’équivalent d’un peu plus de 285.000 euros d’actions Proximus.